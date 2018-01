Índia lança com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão

Agência espacial indiana transmitiu em direto todo o processo.

A Índia lançou esta sexta-feira com sucesso 31 satélites com o mesmo foguetão, que vai colocar em órbita três aparelhos do país asiático e de outras seis nações, incluindo França, Estados Unidos e Canadá.



O lançamento foi realizado com um veículo polar PSLV-C40 às 09h29 (03h59 em Lisboa), a partir de uma plataforma na base de Sriharikota, no estado de Andhra Pradesh, informou a Organização de Investigação Espacial da Índia (ISRO, na sigla em inglês) em comunicado.



A agência espacial indiana transmitiu em direto todo o processo, desde a contagem decrescente para o lançamento do seu 100.º aparelho até à confirmação do sucesso da operação, quase meia hora depois com a colocação em órbita do foguetão, momento em que começou a distribuir os satélites no espaço.



Dos 31 satélites colocados em órbita, com um peso total de 1.323 quilogramas, três pertencem à Índia e os "três microssatélites e 25 nanossatélites" restantes ao Canadá, Finlândia, França, Coreia do Sul, Reino Unido e Estados Unidos, detalhou a ISRO.



Entre os satélites destaca-se o indiano da série Cartosat-2, o mais pesado de todos, com 710 quilogramas, utilizado para fins cartográficos e para a observação da Terra, indicou a agência espacial indiana.



A Índia começou a colocar satélites na órbita terrestre em 1999 e faz parte do exclusivo grupo de países que dispõem de um sistema de navegação por satélite, que inclui Estados Unidos (GPS) e Rússia (GLONASS).



A Índia tem um dos programas espaciais mais ativos do mundo, com uma centena de missões desde a sua fundação há pouco mais de meio século.



Em fevereiro do ano passado lançou com êxito para o espaço, também através de um único foguetão, o número recorde de 104 satélites de sete nacionalidades diferentes, marcando uma nova conquista para a agência espacial indiana que, em 2014, conseguiu colocar uma sonda na órbita de Marte.