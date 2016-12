Índia testa com sucesso míssil com capacidade nuclear

Trata-se do quarto e último lançamento de teste do míssil intercontinental Agni V, de 17 metros de altura e dois de diâmetro, com capacidade para alcançar objetivos em qualquer local na Ásia e em determinados pontos em África e na Europa, detalhou a mesma fonte.



O míssil pode transportar uma cabeça nuclear de mais de uma tonelada e pesa cerca de 560 toneladas.



Os ensaios anteriores do Agni V tiveram lugar em 2012, 2013 e 2015.



A Índia encontra-se a desenvolver outro míssil de longo alcance, o Agni VI, com capacidade para transportar várias ogivas nucleares para efetuar ataques múltiplos.



A índia alimenta desde a sua independência uma corrida armamentista com o vizinho Paquistão, que também possui armas nucleares, mas nos últimos anos concentrou-se em acompanhar o poder dissuasivo da China, país com que mantém igualmente disputas fronteiriças.



O lançamento aconteceu às 11:05 locais (06:35 em Portugal) e as análises subsequentes mostram que o ensaio foi concluído com sucesso, de acordo com uma fonte oficial em declarações à agência de notícias indiana IANS.Trata-se do quarto e último lançamento de teste do míssil intercontinental Agni V, de 17 metros de altura e dois de diâmetro, com capacidade para alcançar objetivos em qualquer local na Ásia e em determinados pontos em África e na Europa, detalhou a mesma fonte.O míssil pode transportar uma cabeça nuclear de mais de uma tonelada e pesa cerca de 560 toneladas.Os ensaios anteriores do Agni V tiveram lugar em 2012, 2013 e 2015.A Índia encontra-se a desenvolver outro míssil de longo alcance, o Agni VI, com capacidade para transportar várias ogivas nucleares para efetuar ataques múltiplos.A índia alimenta desde a sua independência uma corrida armamentista com o vizinho Paquistão, que também possui armas nucleares, mas nos últimos anos concentrou-se em acompanhar o poder dissuasivo da China, país com que mantém igualmente disputas fronteiriças.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%

25%

25%

25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%

25%

25%

25% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Índia ensaiou esta segunda-feira com sucesso o seu míssil balístico Agni V, com capacidade nuclear e um alcance de cerca de 5 mil quilómetros, a partir de uma ilha situada no estado oriental de Orissa."Felicito a Organização de Desenvolvimento e Investigação de Defesa (DRDO) pelo lançamento bem sucedido do Agni V, que melhora as nossas capacidades estratégicas e de dissuasão", declarou o Presidente indiano, Pranab Mukherjee, através da sua conta na rede social Twitter, citado pela agência espanhola Efe.O lançamento do míssil nuclear indiano de última geração acontece num contexto do aumento, que se arrasta há meses, das tensões entre a Índia e o Paquistão em Caxemira, a região disputada entre os vizinhos arquirrivais no norte da Índia.