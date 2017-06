Indícios de corrupção em atos de Temer

Pouco antes da entrega do relatório preliminar, os advogados do presidente instauraram duas ações legais contra Batista. Uma por o empresário, em entrevista à revista ‘Época’, ter acusado Temer de ser o "chefe da mais perigosa quadrilha do Brasil", e a outra pedindo uma indemnização pelos danos causados por essa acusação.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Num relatório oficial entregue esta semana ao presidente do Supremo Tribunal brasileiro, a Polícia Federal diz ter encontrado "indícios de corrupção" em atos praticados pelo presidente Michel Temer. Os investigadores pediram mais cinco dias para concluírem a investigação e entregarem o relatório final, que poderá dar origem a uma acusação formal contra Temer.A investigação foi autorizada em maio pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que acusa Temer de corrupção, obstrução à Justiça e participação em organização criminosa. A Polícia não divulgou os indícios apurados na investigação sobre a primeira das acusações, e adiantou que só no relatório final se posicionará sobre os outros dois crimes.Os investigadores querem concluir até sexta-feira as perícias à prova crucial da investigação, a gravação de um encontro comprometedor entre Temer e o empresário Joesley Batista, na qual o presidente parece autorizar a compra do silêncio de testemunhas, que poderiam comprometê-lo, e o suborno de juízes.