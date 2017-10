Índios e polícia confrontam-se na Brasília

Indígenas foram impedidos de entrar para assistirem a uma audiência.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:25

Índios de várias etnias do Brasil e agentes da Polícia Legislativa e da Polícia Militar confrontaram-se esta quarta-feira junto ao Congresso Nacional, na Brasília, após os indígenas serem impedidos de entrar para assistirem a uma audiência. Os índios queriam participar na audiência sobre a polémica proposta de arrendamento de terras indígenas para producção agrícola que decorreu na Comissão Parlamentar de Agricultura.

Alegando que a sala onde decorria a audiência já estava lotada, funcionários do parlamento impediram a entrada de cerca de 100 índios, que ficaram revoltados. Segundo os indígenas, a Câmara dos Deputados deu credenciais a pessoas que são a favor do arrendamento das terras dos índios, mas não deram aos que são contra.

Revoltados, alguns índios tentaram forçar a entrada no Anexo 3 do Congresso, onde a audiência decorria, e a Polícia Legislativa, que faz a segurança do parlamento, usou sprays de pimenta para os conter. Ainda mais revoltados com o uso do gás, vários indígenas começaram a atirar pedras, cones de sinalização de trânsito e pedaços de madeira contra as portas e a fachada do edifício, que são de vidro, partindo-os.

Com o aumento da violência, a Polícia Legislativa usou mais força ainda e arremessou contra os indígenas com granadas de gás de efeito moral, que, na verdade, fizeram pior a funcionários do parlamento que estavam nas salas em redor do que aos índios, que estavam no lado de fora. O confronto só cessou quando a polícia de choque da Polícia Militar foi chamada e, também com o uso de granadas, conteve os índios, que além de estilhaçarem os vidros do Anexo 3 estavam a vandalizar carros estacionados na porta.