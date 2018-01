Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Indústria automóvel faz testes nocivos em humanos

Ensaios feitos por grupo ligado a gigantes da indústria.

Por Ricardo Ramos | 08:43

Um grupo de pesquisa científica financiado por gigantes da indústria automóvel alemã realizou testes em que seres humanos e macacos foram expostos a gases nocivos emitidos pelos motores a diesel, numa experiência que o governo alemão condenou esta segunda-feira como "injustificável".



O caso veio a público no final da semana passada, quando o New York Times revelou que o instituto EUGT - financiado pela Volkswagen, BMW e Daimler para defender o uso do diesel após a OMS ter declarado as emissões como cancerígenas em 2012 - realizou testes com macacos vivos, e agravou-se no domingo, com a revelação de que 25 pessoas participaram numa experiência em que foram expostas durante várias horas a emissões de dióxido de azoto, um gás nocivo emitido pelos motores a diesel.



A VW já abriu um inquérito e a Daimler condenou o estudo, garantindo não ter tido conhecimento do mesmo.