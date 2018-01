Infeção causada por tampão obriga modelo a amputar as duas pernas

Jovem partilhou fotografia nas redes sociais após segunda cirurgia.

Lauren Wasser, uma modelo norte-americana de 29 anos, sofre de Síndrome do Choque Tóxico e viu-se obrigada a amputar as duas pernas. A perna direita foi-lhe amputada em 2012 e esta semana, a perna esquerda.

A jovem modelo está a recuperar da cirurgia e partilhou nas redes sociais uma imagem para agradecer o apoio de Jennifer Rovero, que também foi amputada nas duas pernas.

O síndrome de que sofre Lauren pode ocorrer derivado da utilização de tampões e até de pensos higiénicos. Nos casos mais comuns, esta condição desenvolve-se quando uma mulher utiliza durante um largo período de tempo o mesmo tampão sem o mudar, algo que a jovem diz não ter acontecido.

Lauren revelou, após a amputação da primeira perna, que tudo começou quando surgiram sintomas a que associou a uma gripe. Sozinha em casa, foi encontrada mais tarde inconsciente caída no chão, rodeada de vómito e fezes. Já no hospital, acabou por sofrer um ataque cardíaco que lhe causou a falência de alguns órgãos. Foi induzida em coma e diagnosticada com síndrome de choque tóxico, que já lhe tinha afetado as pernas.

Apesar de tudo, o problema de saúde não impediu Lauren de continuar a sua carreira de modelo. Apesar de ter uma das pernas amputadas e utilizar uma prótese, jovem tem sido protagonista de várias campanhas de moda e até de desfiles.