Insere cadeado no pénis para prazer sexual

Homem teve que se operado de urgência depois do objeto de metal ter ficado alojado na bexiga.

17:07

Um homem chinês de 31 anos teve que ser operado de urgência depois de ter dado entrada no hospital com um pequeno cadeado de metal alojado no interior da bexiga.

Aos médicos, o homem (que não quis ser identificado) recusou revelar o que se passava mas, depois de fazer um raio-X, o problema ficou à vista. Acabou por revelar que tinha inserido o pequeno objeto metálico na uretra e que depois o empurrou para dentro do pénis para ter prazer sexual.

O cadeado de pequenas dimensões acabou por entrar na bexiga e causar um bloqueio e muitas dores ao homem.

Foram feitos vários testes até se decidir se era ou não seguro operar o paciente e a cirurgia implicou extremo cuidado.

Os médicos acabaram por conseguir retirar o cadeado depois de fazerem uma incisão na bexiga. O homem continua internado e deverá ficar com sequelas permanentes no aparelho urinário.