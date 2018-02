Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Insistência em Puigdemont

Elsa Artadi nega ser alternativa, e ANC exige investidura.

Por Ricardo Ramos | 08:21

Os independentistas catalães voltaram este domingo a insistir na investidura à distância de Carles Puigdemont como chefe do próximo governo catalão, apesar das indicações de que estariam dispostos a avançar para uma solução alternativa.



"Puigdemont é o único candidato e tem o apoio da maioria absoluta dos deputados. Não faz sentido falar de planos B ou alternativas", frisou Elsa Artadi, deputada do partido separatista Juntos Pela Catalunha, que chegou a ser apontada, na semana passada, como possível candidata alternativa a Puigdemont.



Artadi rejeitou, também, que este seja nomeado como ‘presidente simbólico’ no exílio, enquanto outra pessoa assumiria as rédeas do governo na Catalunha, opinião secundada pela Associação Nacional Catalã (ANC), que exortou os partidos independentistas a "assumirem a sua responsabilidade" e investirem Puigdemont como chefe do governo.