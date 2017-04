Inspiram-se em filme vencedor dos Óscares para matarem filho deficiente

Um casal de Nova Iorque, nos EUA, está acusado de matar o próprio filho deficiente e de ter tentado encobrir o crime incendiando a casa onde viviam. Ernest e Heather Franklin ter-se-ão inspirado no filme ‘Manchester By The Sea’ para cometer a atrocidade.

Os dois norte-americanos deram o alerta para um incêndio em casa no dia 1 de março, durante a madrugada. Disseram aos bombeiros onde era o quarto de Jeffrey, de 16 anos, o filho adotivo de ambos que sofria de paralisia cerebral. O casal disse que estava fora de casa porque procurava o cão da família que tinha fugido. As autoridades encontraram o corpo de Jeffrey carbonizado no interior da casa.

Mas a autópsia revelou que o adolescente já estava morto antes do fogo. A investigação apurou que Ernest e Heather tinham visto o filme ‘Manchester By The Sea’ (que conta a história de um homem que acidentalmente mata os filhos num fogo), duas horas antes da hora da morte do filho.

A autópsia não conseguiu, no entanto, as causas da morte de Jeffrey. O casal começou agora a ser julgado pelos crimes de homicídio, incêndio premeditado e adulteração de provas.

‘Manchester By The Sea’ foi nomeado para seis Óscares, tendo vencido dois, o de melhor ator (para Casey Affleck) e de melhor guião original.

