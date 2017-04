Interrogado novo suspeito do ataque ao metro de S. Petersburgo

Uma bomba de fabrico artesanal explodiu, no interior de um comboio entre duas estações de metropolitano, no centro de São Petersburgo, causando a morte a 14 pessoas e ferimentos em pelo menos 50.Um segundo engenho explosivo foi detetado e neutralizado numa outra estação de metro, a algumas paragens da estação onde explodiu a bomba.

O atentado foi cometido por um cidadão russo com raízes no Quirguistão. A imprensa avança com o nome de Akbarzhon Djalilov, que terá 21 ou 22 anos (nasceu em 1995, na cidade de Osh, a segunda maior do país).