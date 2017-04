Inundações no Peru já causaram 98 mortos

Durante o dia foram levadas mais de 25 toneladas de ajuda humanitária para Piurra num avião da Força Aérea para ser distribuída entre os deslocados que foram encaminhados para albergues.



A chuva intensa voltou na quinta-feira a Piurra, tal como antecipado pelo serviço meteorológico.Durante o dia foram levadas mais de 25 toneladas de ajuda humanitária para Piurra num avião da Força Aérea para ser distribuída entre os deslocados que foram encaminhados para albergues.

O número de mortos devido às inundações no Peru subiu para 98, os afetados aumentaram para 133.097 e as casas afetadas pelo fenómeno El Nino ascenderam a 198.220, segundo relatório do Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN).Segundo o mais recente balanço do COEN, divulgado na quinta-feira, 895.489 pessoas foram afetadas pelas chuvas torrenciais, deslizamentos de terras, tempestades e neve causadas pelo fenómeno climatológico no país.A região de Piura, a mais de mil quilómetros a norte de Lima, é uma das mais atingidas com 25.266 pessoas e 56.411 casas afetadas pela grande inundação na capital com o transbordo do rio Piurra.