Invade casamento e rouba prendas dos noivos

Mulher procurada pelas autoridades deixou uma fotografia e uma mensagem às vítimas.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 13.07.17

Marilyn Shuman sonhava há muito tempo com o casamento perfeito com o namorado Matt. No dia da boda, tudo foi pensado ao pormenor, mas algo não estava planeado: do altar, a noiva viu um rosto que não conhecia. Era uma mulher que acabaria por tornar o dia mais feliz de Marilyn num pesadelo.

"Estava finalmente a acontecer e estava tudo absolutamente perfeito. Depois vi-a, uma mulher que não sabia quem era. Não era uma convidada. Ela abordou-me porque eu não tinha tirado os olhos dela. Contou-me uma longa história, que estava ali para ver como era o espaço para o casamento da filha. A outros convidados disse que estava à procura do marido", explica Marilyn, que se casou em Little Harbor, em Ruskin, nos EUA.

No entanto, a mulher acabou por roubar mais do que tempo aos convidados no casamento: roubou quase todos os presentes para os noivos e fugiu.

"Todas as ofertas estavam numa mesa e depois desapareceram. Ficaram só três embrulhos. Eu e o Matt assumimos que a organização os tinha recolhido e guardado, mas não era o que tinha acontecido", conta a noiva à ABC.



Uma pista inesperada

Nas imagens de videovigilância, viram a desconhecida a sair à pressa do local do casamento com uma mala de viagem preta, onde levaria os presentes. A polícia está a investigar o vídeo, mas tem ainda outra prova: uma fotografia e uma mensagem que a ladra deixou aos noivos.

Marilyn preparou o livro de convidados com uma ideia em mente: queria que cada uma das pessoas deixasse uma mensagem e colocou uma máquina fotográfica instantânea à disposição, para que uma fotografia acompanhasse cada mensagem deixada.

Qual não foi a surpresa de Marilyn quando encontrou a cara da mulher que lhe levou os presentes de casamento no livro de convidados. "Obrigado por partilhares comigo o teu dia especial" escreveu a ladra.

"Passei o resto do dia do meu casamento a falar com polícias e atrasei-me a ir para a minha lua de mel. Espero mesmo que ela seja apanhada. E exigo um pedido de desculpas", conclui Marilyn.

Os noivos ainda não tinham aberto os presentes, mas estimam que a mulher tenha levado mais de dois mil euros.