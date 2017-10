Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigação à intromissão da Rússia nas presidenciais já tem acusados

Comissão de Robert Mueller só amanhã revela nomes.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:48

A investigação à intromissão da Rússia nas presidenciais de 2016 que elegeram Donald Trump já tem os primeiros acusados. A comissão chefiada pelo ex-diretor do FBI Robert Mueller vai, contudo, manter as acusações seladas até amanhã a pedido de um juiz federal de Washington.



Desconhece-se se algum dos imputados será uma figura de alto nível ligada à campanha eleitoral de Trump ou à atual administração. Entre os principais investigados estão o ex-diretor de campanha Paul Manafort e o ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn.



O mistério sobre os acusados causou nervosismo no Partido Republicano, que ontem tentou desviar atenções para novas investigações ao mandato de Hillary Clinton como secretária de Estado de Obama.



Alegadamente tomou decisões sobre negócios de urânio com a Rússia que aumentaram a influência do Kremlin no mercado nuclear dos EUA.