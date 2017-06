Investigação à morte de português em Londres já encontrou mais testemunhas e vídeos

Edir Frederico da Costa, conhecido pelos próximos como Edson, que morreu a 21 de junho no hospital de Newham, depois de vários dias internado.A família do português de 25 anos, residente no Reino Unido desde 1996, alega que o jovem foi vítima de violência dos agentes que tentaram prender em 15 de junho, durante uma operação policial.O comissário adjunto revelou hoje, que os agentes que estiveram envolvidos já deram o seu testemunho e que está também a ser avaliada a forma como foi desencadeada a assistência médica.Além de reiterar que a autópsia preliminar não encontrou fraturas no pescoço, lesões na coluna ou hemorragia cerebral que indiquem o uso de força excessiva, reconheceu que ainda não foi identificada a causa da morte."O médico-legista removeu uma série de cápsulas da garganta do senhor da Costa. O conteúdo dessas cápsulas passará por uma análise mais aprofundada", salientou.A atualização sobre o desenvolvimento da investigação, explicou Milsom, pretende dar respostas ao interesse público e esclarecer "informação conflituosa a circular na imprensa e na Internet".Alguns artigos na imprensa britânica referiram que o português terá tentado engolir cápsulas com droga que estavam na sua posse, enquanto que nas redes sociais há informação de que teria sofrido lesões e fraturas graves.A revolta contra as circunstâncias da morte de Edir da Costa esteve na origem de protestos violentos nas ruas de Londres no domingo à noite, que resultaram em 14 polícias feridos e cinco detenções por suspeita de vandalismo criminoso ou comportamento violento.Objetos como garrafas e tijolos foram arremessados contra a polícia, que foi obrigada a mobilizar o corpo de intervenção e bombeiros para apagar alguns pequenos incêndios nas estradas.