Investigação científica em Angola reduzida a trabalhos de fim de curso

A criação de um sistema nacional de garantia de qualidade do ensino superior em Angola, de um estatuto legal do docente e docente investigador e ainda a instauração de um quadro legislativo e regulamentar renovado constam das recomendações do estudo."Um sistema nacional de qualidade do ensino superior para elaboração de programas, planos curriculares, condições de validação e certificação dos estudos e com infra-estruturas adequadas", foram igualmente observados nas recomendações.Habib Marande assinalou ainda que o setor necessita de um aperfeiçoamento de competências profissionais do corpo docente, para difundir a cultura universitária e científica."Deve também ser criado um quadro nacional de certificação de diplomas do ensino superior privado e ainda uma plataforma de diálogo permanente ao mais alto nível", apontou.De acordo com a Secretária de Estado do Ensino Superior de Angola, Maria Augusta Martins, o estudo enquadra-se nas medidas de políticas do setor do ensino superior constante no Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, com vista a melhorar a planificação de desenvolvimento do setor.Por sua vez, o representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento em Angola, Septime Martin, disse que a instituição bancária financiou o estudo no quadro da parceria estratégia com o Governo de Angola, no sentido de contribuir para um melhor planeamento do ensino superior em Angola.A inexistência de incentivos à investigação científica no país tem sido recorrentemente levantada por académicos do setor público e privado do ensino universitário do país.Segundo dados divulgados, em março, no ato oficial de abertura do ano académico de 2017, as 24 universidades públicas e as 41 privadas disponibilizaram este ano 111.086 vagas para o ensino superior.