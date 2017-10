Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigação europeia sobre oceanos em conferência em Lisboa na quinta-feira

Neste projeto participam duas dezenas de países da União Europeia.

10:46

Portugal participa em quatro projetos transnacionais de investigação sobre sustentabilidade dos oceanos, no âmbito da 'JPI Oceans', uma plataforma de duas dezenas de países da União Europeia que realiza a sua segunda conferência em Lisboa na quinta-feira.



A 'JPI Oceans' (The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans, no nome original) foi formalmente criada em 2011 e teve desde logo a presença de Portugal, que além dos quatro projetos está também presente, com especialistas, em mais dois concursos que estão a decorrer, um sobre mineração em mar profundo e outro na área das tecnologias marítimas.



Sofia Cordeiro, coordenadora do Gabinete Oceano na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que na conferência tem a cargo o tema "Ações Conjuntas, Conquistas e Impactos", explicou à Lusa que os quatro projetos que estão a ser financiados estão ainda a decorrer, pelo que não há para já conclusões científicas.



Um deles, sobre "impacto da mineração de nódulos no fundo marinho", a terminar no fim do ano, com a participação de especialistas das universidades de Aveiro e dos Açores, estuda as ameaças da mineração em mar profundo e alerta que os nódulos polimetálicos que aí existem são necessários para a preservação da epifauna abissal (do fundo marinho).



Num trabalho publicado em 2016 na revista científica Nature, os autores da investigação (que ainda decorre) já diziam que a mineração de nódulos polimetálicos na zona da fratura de Clarion-Clipperton, no oceano Pacífico central oriental, vai ter impactos num dos ambientes mais remotos e menos conhecido do mundo.



Os resultados do trabalho que estão a desenvolver indicam, segundo o artigo então publicado, que quanto mais nódulos mais densa é a epifauna.



Os nódulos polimetálicos existem em grandes áreas dos oceanos Índico e Pacífico e são ricos em cobre, cobalto, níquel e manganês. A sua mineração, segundo o estudo, terá efeitos profundos nos ecossistemas, alguns "drásticos e possivelmente permanentes".



De acordo com Sofia Cordeiro os outros três projetos, a terminarem no próximo ano, são financiados no âmbito dos microplásticos e de análise dos aspetos ecológicos. No dia 27, adiantou, haverá uma reunião intermédia de avaliação dos projetos.



A 'JPI Oceans' é uma iniciativa pan-europeia que permite que os Estados membros tomem decisões estratégicas em relação à investigação e inovação relacionada com o oceano.



Kathrine Angell-Hansen, do Conselho de Pesquisa da Noruega, diretora do Secretariado da 'JPI Oceans', disse à Lusa que a conferência de Lisboa permite mostrar o que a organização internacional está a fazer, muito em particular à comunidade científica e aos que estão próximo da área dos oceanos.



Lembrando que a iniciativa foi apresentada pela Comissão Europeia quando era presidente José Manuel Durão Barroso, Kathrine Angell-Hansen disse que em relação aos oceanos há muitas ações urgentes a tomar mas destacou o combate à poluição e as alterações climáticas como as que necessitam com urgência de um trabalho conjunto.



Sofia Cordeiro explicou que as ações da JPI são propostas pelos Estados membros e que os financiamentos são para investigação e inovação mas também para outras iniciativas, como 'workshops'.



"A ideia é que haja um alinhamento estratégico no financiamento", disse a responsável da FCT, que considera que a conferência de Lisboa é importante para que Portugal consolide a liderança nesta área dos oceanos mas também para chamar a atenção para a "abordagem holística" da matéria e os "desafios vastos, globais e transversais".



Sofia Cordeiro disse ser ainda cedo para se perceber que impacto terão os trabalhos que estão a ser desenvolvidos mas garantiu o grande interesse do país na matéria oceanos, manifestado no apoio a estes projetos por parte dos ministérios da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da FCT, e do Mar, através da Direção-Geral de Política do Mar.



A JPI, explica-se na página na internet da entidade, concentra-se em fazer um uso mais eficiente dos orçamentos nacionais para a investigação (que representam 88% do total de fundos para pesquisa), tendo como um dos objetivos desenvolver programas conjuntos de investigação, com a participação de vários países, evitando por exemplo duplicações e resolvendo mais eficazmente grandes desafios.



Pretende atingir uma economia do mar baseada no conhecimento, maximizando o seu valor de forma sustentável, garantindo uma otimização de atividades e também um melhor ambiente, otimizando as respostas às alterações climáticas e aos impactos da ação do homem nos oceanos.