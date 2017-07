Investigador encontra mão preservada no gelo há 50 anos

Parte de corpo pertencerá a vítima de um acidente aéreo de 1966.

Foram encontradas algumas partes do corpo congeladas que se pensa pertencerem a passageiros que morreram num acidente de avião, nos Alpes franceses, há mais de 50 anos.

Daniel Roche, que estuda o glaciar dos Bossons, no Mont Blanc, estava à procura de restos humanos, quando encontrou uma mão perfeitamente preservada entre as partes do corpo.

Numa pesquisa que já durava há vários anos, o investigador disse que "nunca tinha encontrado vestígios humanos significativos". Desta vez, encontrei uma mão e a parte superior de uma perna.

Pensa-se que os restos pertençam a passageiros de um dos dois aviões da Air India que se despenharam naquela zona.

O primeiro avião que caiu na montanha data a 1950 e matou cerca de 48 pessoas.

A segunda aeronave, também uma Air India Boeing 707, caiu perto da cúpula do Mont Blanc, em 1966, enquanto viaja de Mumbai para Nova Iorque. Todas as 117 pessoas a bordo morreram.

Roche diz acreditar que a mão é de um passageiro do voo de 1966 e descobriu também um dos quatro motores a jato do avião.

O investigador contatou os serviços de emergência locais do vale de Chamonix, que sobrevoou a montanha num helicóptero, a fim de examinar os restos.