Irão acusa “inimigos” por protestos mortais

‘Ayatollah’ Ali Khamenei denuncia ingerência externa com “dinheiro e armas”.

Por Ricardo Ramos | 08:49

O líder supremo iraniano, ‘ayatollah’ Ali Khamenei, acusou esta terça-feira os "inimigos do Irão" de estarem por trás da violenta onda de contestação ao regime que já fez mais de duas dezenas de mortos e centenas de detidos.



"Nos últimos dias, os inimigos do Irão usaram diferentes instrumentos, incluindo dinheiro, armas, política e ações de inteligência para criar problemas na República Islâmica", acusou Khamenei num ‘tweet’.



O líder iraniano não mencionou nomes, mas o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Shamkhani, não hesitou em apontar o dedo aos EUA, Reino Unido e Arábia Saudita, enquanto outros responsáveis iranianos acusaram também Israel de estar por trás das manifestações antigovernamentais, que já são consideradas como o maior desafio ao regime islâmico desde os protestos pró-democracia de 2009.



Pelo menos 22 pessoas morreram e centenas de outras foram detidas em todo o país desde o início das manifestações, na quinta-feira, que começaram como um protesto espontâneo contra a corrupção e a subida do custo de vida mas rapidamente se transformaram numa revolta generalizada contra o regime dos ‘ayatollahs’ e a falta de liberdades. Mais de 90 por cento dos detidos têm menos de 25 anos.



O presidente Hassan Rouhani, visto como um reformador, tem procurado distanciar-se da liderança religiosa ultraconservadora, afirmando que os manifestantes "não exigem pão e água, mas mais liberdade" e afirmando que os protestos devem ser vistos "como uma oportunidade e não como uma ameaça".



Não obstante, o líder do Tribunal Revolucionário de Teerão, Musa Ghazanfarabadi, advertiu ontem que os cabecilhas dos protestos podem ser acusados de ‘moharebeh’ - termo árabe que significa ‘fazer guerra a Deus’ - e condenados à morte.



PORMENORES

Trump apoia revoltosos

O presidente norte-americano escreveu ontem no Twitter que "o povo iraniano está finalmente a tomar medidas contra o regime brutal e corrupto". "Os iranianos não têm comida, têm uma enorme inflação e não têm direitos humanos. A América está a ver", escreveu.



Sensação de abandono

Um dos principais motivos dos protestos é o descontentamento dos iranianos por o regime de Teerão gastar milhões com intervenções militares no estrangeiro (Síria, Iémen) enquanto o povo sofre com o desemprego e a falta de infraestruturas.