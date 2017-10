Irão falta a conferência da ONU sobre energia nuclear

Lugares destinados à delegação iraniana na conferência em Abu Dhabi ficaram vazios.

Por Lusa | 07:02

O Irão decidiu não participar numa conferência das Nações Unidas sobre energia nuclear que decorre esta segunda-feira nos Emirados Árabes Unidos.



Os lugares destinados à delegação iraniana na conferência em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, ficaram hoje vazios, com a organização da conferência a indicar que os iranianos cancelaram a sua marcação para falar durante o evento, escreveu a agência noticiosa Associated Press (AP).



Yukiya Amano, chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, que visitou Teerão no domingo, evitou falar sobre o Irão no seu discurso na conferência.



Os Emirados Árabes Unidos e a vizinha Arábia Saudita permanecem muito céticos relativamente ao acordo nuclear firmado em 2015 entre Teerão e as grandes potências (Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha)



Em 13 de outubro, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a decisão de não certificar o histórico acordo e ordenou ao Congresso que tome medidas para "colmatar as graves lacunas" do texto.