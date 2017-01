Irão responde a Trump e proíbe entrada de norte-americanos

O Irão vai proibir a entrada de norte-americanos, reagindo à decisão "insultuosa" do Presidente dos EUA de restringir chegadas com origem em território iraniano e mais seis Estados muçulmanos, disse este sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros.



O Irão optou responder à letra "depois da decisão insultuosa dos EUA respeitante aos cidadãos iranianos", disse o ministro Mohamad Javad Zarif numa intervenção transmitida pela televisão pública.



Na sexta-feira, Donald Trump assinou uma ordem para suspender a chegada de refugiados e impor controlos aos passageiros vindos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen.









E acrescentou que a sua decisão vai manter-se enquanto a medida dos EUA estiver em vigor.



O governante ordenou aos serviços diplomáticos iranianos que ajudem os cidadãos do Irão que foram "impedidos de regressar às suas casas e aos seus locais de trabalho e de estudo" nos EUA.



Os agentes de viagens em Teerão disseram que as companhias aéreas estrangeiras começaram a vedar o acesso dos iranianos aos voos para os EUA.



