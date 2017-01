Irão recusará renegociar acordo nuclear se Trump o pedir

"Trump, o Presidente eleito, fez várias declarações sobre o acordo não o satisfazer, sobre não ser um bom acordo ou mesmo sobre ser o pior acordo de sempre", disse Rohani.



"São sobretudo slogans e não penso que quando (Trump) chegar à Casa Branca vá acontecer alguma coisa. Não é um acordo bilateral para ele poder decidir se gosta ou não gosta", adiantou o Presidente iraniano.



O acordo foi assinado entre o Irão, os Estados Unidos, China, Reino Unido, França, Rússia e Alemanha.



Responsáveis da União Europeia e do Reino Unido já indicaram que não apoiarão qualquer renegociação do acordo, que restringe o programa nuclear do Irão em troca do levantamento de sanções internacionais.



O presidente Hassan Rohani disse esta terça-feira que o Irão recusará renegociar o acordo nuclear com as potências mundiais se tal for pedido pelo Presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump."O acordo nuclear está terminado, foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU e tornou-se um documento internacional. É um acordo multilateral e não faz sentido renegociá-lo", declarou Rohani numa conferência de imprensa.Trump criticou várias vezes o acordo nuclear durante a campanha para as presidenciais norte-americanas e apelou a novas negociações, mas não avançou qualquer plano para o fazer desde que foi eleito em novembro.