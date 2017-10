Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Iraque anuncia libertação de Hawija, a última cidade na posse do Daesh

A reconquista total da cidade põe fim à presença territorial do Daesh no norte e leste do Iraque

05.10.17

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, anunciou esta quinta-feira a libertação de Hawija, a última grande cidade na posse do grupo extremista Daesh naquele país.



Hawija, localizada 180 quilómetros a sudeste de Mossoul e a cerca de 300 quilómetros a norte de Bagdad, conta mais de 70 mil habitantes, maioritariamente árabes sunitas.



A cidade tem sido cenário de tensões entre as comunidades sunita e xiita, em abril de 2013, as forças de segurança dominadas pelos xiitas, intervieram contra um acampamento de militantes antigovernamentais maioritariamente sunitas, tendo feito mais de 50 mortos.



Hawija está estrategicamente localizada entre as duas principais estradas que ligam a capital iraquiana ao noroeste do país, a Mossoul e ao nordeste, a Kirkuk e Erbil, a capital do Curdistão iraquiano.



A reconquista total da cidade põe fim à presença territorial do Daesh no norte e leste do Iraque, mais de três anos após a ofensiva dos "jihadistas". O Daesh chegou a dominar cerca de um terço do Iraque.



Com esta reconquista para as forças governamentais, o Daesh fica com um único reduto no Iraque, as localidades de al-Qaim e Rawa, na fronteira ocidental do deserto da Síria.



"Há apenas a faixa de fronteira para reclamar", disse hoje o primeiro-ministro iraquiano.