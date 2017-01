Foi aprovada uma proposta para proibir os cidadãos americanos de entrarem no país esta segunda-feira pelo parlamento iraquiano, segundo avança a Associated Press.



Esta medida surge como uma resposta a Donald Trump, que baniu os cidadãos de sete países de entrarem nos Estados Unidos da América, incluído os do Iraque.

Também o Irão já tomou a mesma medida.

O que achou desta notícia?







15.4% Muito insatisfeito

15.4%

7.7%

7.7%

76.9% Muito satisfeito