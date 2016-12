Iraquianos sentem saudades de Saddam Hussein

Mas, a instabilidade política que se sucedeu e o caos causado pela aparição do Daesh, que conquistou amplos territórios no norte do Iraque em 2014, alimentaram algum sentimento de saudade do Governo de Saddam, entre a população."A situação tão difícil no Iraque por estes dias e a má administração dos governos desde 2013 fazem com que o povo sinta falta da época de Saddam e que a considerem como uma época de riqueza", comentou à agência de notícias espanhola Efe, Nayi Ibrahim, antigo membro do partido Al Baas, que era liderado por Saddam Hussein, e que foi entretanto dissolvido.A nostalgia pela época do antigo ditador, considera, "não é porque Saddam fosse um anjo, mas porque os que governaram depois da sua época causaram caos, deterioração da segurança, pobreza, desemprego e aumento do desemprego".Nas ruas, a memória de Saddam Hussein provoca rejeição, mas muitos, devido à difícil situação do país, atenuam a recordação da repressão que o antigo Presidente executou entre 1979 e 2003.Saddam reagia aos críticos com prisão, tortura e morte, iniciou uma desastrosa guerra com o Irão (1980-1988) e invadiu o Kuwait em 1990, levando a anos de sanções internacionais.Mas o seu governo ofereceu estabilidade, educação de qualidade, cuidados de saúde, emprego e serviços para a maioria da população -- benefícios que decaíram muito nos anos que se seguiram à queda do regime de Saddam.A invasão do Iraque pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos em 2003 desencadeou anos de violência sectária, incluindo bombardeamentos frequentes, raptos e execuções, que atingiram o auge entre 2006 e 2008.Esta violência foi mitigada pela aliança entre chefes tribais sunitas e as tropas norte-americanas, bem como pelo aumento das forças militares dos Estados Unidos no terreno.A violência regressou nos anos seguintes à retirada das forças norte-americanas, em 2011, causada principalmente pela revolta dos iraquianos sunitas contra o Governo, então chefiado por Nuri al-Maliki, que respondeu aos protestos com mão pesada.Em 2014, uma ofensiva do Daesh permitiu aos 'jihadistas' conquistar o controlo de partes do território iraquiano a norte e oeste de Bagdade. As forças iraquianas conseguiram fazer recuar o grupo extremista, mas, no processo, cidades e vilas sunitas foram destruídas, o que cria condições para mais descontentamento e conflitos no futuro.A nova classe política fracassou na tentativa de agradar a muitos iraquianos, além de ser incapaz de garantir a segurança do país.A corrupção disparou, serviços básicos como luz e água falham, e o Governo está destruído pelo sectarismo e por lutas políticas internas.Depois de meses de protestos em Bagdade e em outras regiões, o executivo prometeu fazer reformas, mas até agora pouco avançou.Ilaf, um jovem estudante ouvido pela agência France-Presse, critica tanto a anterior como a atual liderança do Iraque: "Saddam Hussein era uma serpente enorme. Agora, somos chefiados por uma multidão de pequenas serpentes".