Irlanda abandona corrida à sucessão de Constâncio no BCE

Decisão abre caminho a De Guindos.

Por Lusa | 14:11

O ministro das Finanças irlandês anunciou esta segunda-feira, em Bruxelas, o abandono da candidatura do governador do banco central irlandês à vice-presidência do BCE, deixado o caminho aberto ao espanhol Luis de Guindos para suceder a Vítor Constâncio.



"Há algumas semanas nomeei Philip Lane para o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu. Hoje, confirmo que não vamos apresentar esta candidatura na votação desta tarde", declarou o ministro irlandês, à chegada à reunião de ministros das Finanças da zona euro, o Eurogrupo.



O ministro Paschal Donohoe justificou a decisão com o facto de "dada a importância do cargo, ser importante a decisão ser tomada por consenso", evitando-se assim uma divisão na votação de hoje.



O ministro da Economia espanhol, Luis de Guindos, que era apoiado por Portugal, deverá assim ser hoje nomeado pelo fórum de ministros das Finanças da zona euro, agora presidido por Mário Centeno, para suceder a Vítor Constâncio (que exercia o cargo desde junho de 2010), e confirmado na terça-feira pelo Conselho de ministro das Finanças da UE (Ecofin).