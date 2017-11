Irmão de Nicki Minaj acusado de violar enteada de 11 anos

Vítima de abusos foi ouvida em tribunal.

O irmão de Nicki Minaj foi formalmente acusado de violar a enteada de 11 anos. A investigação, que está a decorrer desde dezembro de 2015, pode ditar uma prisão de 25 anos. A sentença será revelada no próximo mês, segundo a revista People. Enquanto isso, Jelani Maraj permanece preso até conhecer o veredito final.



A criança violada, que tem atualmente 14 anos, foi ouvida em tribunal, onde contou os detalhes dos abusos. Segundo a vítima, Maraj chamava-lhe "minha" ou "meu fantoche" e obrigava-a a manter o silêncio sobre as violações. A menina afirmou ainda que quando se recusava a ter relações com o padrasto, ele abusava dela à força.



Um irmão mais novo da vítima foi também ouvido em tribunal por, alegadamente, ter presenciado um dos abusos. A testemunha diz que viu Maraj com as mãos nas partes íntimas e que sofreu ameaças.

Os advogados de Maraj prometem recorrer de qualquer que seja a sentença e alegam que as acusações são uma forma de extorquir milhões à cantora Nicki Minaj, de 34 anos.