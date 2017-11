Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão de terrorista que matou sete pessoas em França condenado a 20 anos de prisão

Tribunal de Paris condenou Abdelkader pelo crime de associação criminosa terrorista.

Por Lusa | 20:31

A justiça francesa condenou hoje a 20 anos de prisão Abdelkader Merah, irmão do terrorista islâmico Mohamed Merah que matou, em março de 2012, sete pessoas, incluindo três crianças judias, em Toulouse e Montauban, França, noticiou a France Press.



Os cinco magistrados do Tribunal de Paris condenou Abdelkader pelo crime de associação criminosa terrorista, mas deixaram cair a acusação de cumplicidade que poderia estender a pena de forma perpétua.



Um outro homem, Fettah Malki, acusado de ter vendido a arma e as munições a Merah conhecendo a sua radicalização, foi condenado a 14 anos de prisão pelo crime de associação criminosa terrorista.



Estas penas poderão ser prorrogadas em dois terços, por motivos de segurança.



A acusação pediu pena perpétua para Abdelkader Merah, na parte final de um julgamento que durou cinco semanas, marcado por testemunhos pungentes de familiares e amigos das vítimas e num contexto de ameaça terrorista, depois de uma vaga de atentados que assolaram a França.



O múltiplo homicídio de Merah foi um dos primeiros atentatdos jihadistas cometidos em França e assinalou uma nova forma de fazer terrorismo que já custou a vida a mais de 240 pessoas em França.



A acusação apelou ao tribunal que desse uma "lição de democracia" e desmascarasse o "novo rosto" do terrorismo.



Um dos advogados da parte civil, Patrick Klugam, defendeu que o irmão do terrorista devia ser condenado por cumplicidade no atentado.



"Seria uma decisão que satisfaria as partes civis", completou um outro advogado, Simon Cohen, sublinhando que o tribunal "não deve ceder perante os terroristas ou as ameaças".



Por seu lado, Eric Dupond-Moretti, advogado de defesa de Abdelkader Merah, alegou que os juízes "devem resistir à pressão da opinião pública".



"Digo e redigo que não tive nada a ver com o atentado cometido pelo meu irmão", declarou Abdelkader Merah, de 35 anos (completados na terça-feira), dirigindo-se aos juízes.



Na última oportunidade para usar da palavras em tribunal, Abdelkader pediu perdão aos familiares das vítimas e reiterou que ignorava as intenções terroristas do seu irmão.



"Quero dizer aos familiares das vítimas que entendo a vossa desolação, Compartilho convosco a dor causada", disse.



A defesa de Abdelkader insistiu na completa "ausência de provas" para incriminar o réu.



Entre 11 e 19 de março de 2012, Mohamed Merah assassinou sete pessoas em Toulouse e Montauban, antes de ser abatido a 22 de março pelas forças de elite da polícia.