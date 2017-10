Irmão do atirador de Las Vegas é preso por pornografia infantil

Autoridades já investigavam Bruce Paddock antes de Stephen matar 58 pessoas.

17:55

O irmão do atirador de Las Vegas Stephen Paddock foi preso esta quarta-feira por pornografia infantil. De acordo com o Daily Mail, Bruce Paddock, de 58 anos, foi detido num lar onde vivia em North Hollywood, na Califórnia.

As autoridades norte-americanas já investigavam Bruce antes de Stephen cometer o ataque no festival Route 91 Harvest. Stephen Paddock matou 58 pessoas e fez 500 feridos em Las Vegas, nos Estados Unidos.



A polícia tinha recebido várias denuncias sobre a presença de material suspeito no computador do irmão do atirador de Las Vegas. Apesar de a polícia ter um mandado de captura, não conseguiam localizar o suspeito.

Durante a detenção, o FBI e a polícia de Las Vegas encontrou imagens de pornografia infantil no computador de Bruce.