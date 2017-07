Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmão do Presidente do Irão detido por crimes financeiros

Ministério da Justiça revela que Hassan Rohani não pagou fiança e ficou detido.

14:38

O irmão e conselheiro especial do Presidente iraniano, Hassan Rohani, foi preso por crimes financeiros, anunciou este domingo o porta-voz do Ministério da Justiça, Gholamhossein Mohseni-Ejeie.



Hossein Fereydoun foi questionado várias vezes, o mesmo acontecendo com pessoas próximas", disse a porta-voz do Ministério da Justiça, explicando que, depois de ter sido definida a fiança, o irmão do Presidente "não pagou e por isso foi preso".



Durante a conferência de imprensa, Mohseni-Ejeie explicou ainda que as acusações se referem a crimes financeiros não especificados.