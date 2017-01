Irmão e sobrinho de Ban Ki-moon acusados de suborno

De acordo com a acusação anunciada na terça-feira pelas autoridades federais dos Estados Unidos, Ban Ki-sang e Joo Hyun Bahn estabeleceram contactos com Malcolm Harris que se apresentou como "agente de um funcionário" de um país do Médio Oriente, interessado na operação.Pai e filho concordaram em subornar Harris através do pagamento de 2,5 milhões de dólares (2,3 milhões de euros, tendo adiantado 500.000 dólares.Em troca, Macolm Haris deveria adquirir o imóvel de Hanói através de um fundo de investimento, refere a acusação.Alegadamente, Harris não tinha qualquer ligação com o "funcionário" do Médio Oriente e ficou com os 500.00 dólares dos sul-coreanos.As autoridades norte-americanas acusam também o irmão de Ban Ki-moon de ter roubado 225.000 dólares, capital que a empresa Keangman tinha adiantado a uma empresa de intermediários como valor correspondente à comissão sobre o negócio do edifício.Joo Hyun Bahn foi detido na terça-feira em New Jersey, Estado de Nova Iorque, e Ban Ki-sang e Malcolm Harris são considerados como "foragidos" pela justiça norte-americana.Segundo as autoridades federais, os implicados podem vir a ser condenados a "vários anos de prisão" nos Estados Unidos, caso se venham a provar os factos.