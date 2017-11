Isabel dos Santos defende a sua gestão da Sonangol no Instagram

Isabel dos Santos não se conforma com a exoneração da presidência da Sonangol, empresa pública de petróleo de Angola. A empresária tem recorrido à rede social Instagram para rebater os argumentos que justificaram a sua saída - um relatório pedido pelo Presidente da República que arrasa a sua gestão de ano e meio à frente da companhia.



Nas mensagens publicadas, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos revela alguns dados da sua gestão. Por exemplo, sublinha que a empresa reduziu para metade os custos de produção por barril.









Outra mensagem incluiu uma citação de Patrick Pouyanné, presidente da petrolífera Total, que elogia a atuação da Sonangol num cenário de crise internacional do mercado. A imagem vem acompanhada de uma nota de Isabel dos Santos a agradecer o elogio.







Tchizé critica quebra de contrato

Outra das filhas de José Eduardo dos Santos, Tchizé dos Santos, critica a forma como a Semba Comunicações, empresa que gere com um dos seus irmãos, foi afastada da gestão do segundo canal da Televisão Pública de Angola (TPA).



A empresária e deputada pelo MPLA recorreu às redes sociais para questionar as mudanças introduzidas pelo novo presidente, João Lourenço.





"Tantos milionários em Angola e agora só se lembram da família do Ex-PR?", pergunta Tchizé dos Santos.



Num comentário a um post seu, Tchizé dá conta do seu desagrado pelo fim do acordo da Semba Comunicação com a TPA: