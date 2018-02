Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isabel II assiste pela primeira vez a um desfile na Semana da Moda de Londres

Monarca, de 91 anos, sentou-se ao lado da diretora da edição norte-americana da revista Vogue.

20:59

A rainha Isabel II, de Inglaterra, apareceu esta terça-feira de surpresa na primeira fila do desfile do "designer" de moda britânico Richard Quinn, na Semana de Moda de Londres, a primeira à qual a soberana assistiu.



A monarca, de 91 anos, sentou-se ao lado da diretora da edição norte-americana da revista Vogue, Anna Wintour, com a qual conversou de forma informal durante o espetáculo.



Isabel II, que reina há 64 anos, entregou a Quinn o Prémio Queen Elisabeth II for British Desing, pela sua coleção colorida de estampados, noticiou a agência Efe.



Este galardão, entregue pela primeira vez nesta edição, visa reconhecer um "designer de moda britânico emergente que revele um talento excecional e originalidade, e ao mesmo tempo apresenta à sociedade propostas válidas com políticas sólidas e sustentáveis".



Os chamativos desenhos de Quinn, que recentemente se licenciou na Universidade Central Saint Martins, em Londres, e a sua colaboração com o estúdio londrino Liberty, que ajuda artistas e desenhadores emergentes, valeram-lhe o galardão.



A partir da edição deste ano, anualmente, um membro da família real inglesa será encarregue de entregar o galardão, cujo vencedor é escolhido pelo Conselho Britânico de Moda.



A rainha deslocou-se à Semana de Moda um dia depois de ter promovido uma receção no palácio real de Buckingham, emLondres, na qual reuniu vários "designers" de moda, um evento celebrativo da Commonwealth, a comunidade britânica de nações, que é constituído por 53 países, dos quais Isabel II é a chefe de Estado de 15 países, além do Reino Unido.