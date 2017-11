Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Isabel II e Bono em novo esquema com paraísos fiscais

Rainha diz que todas as despesas são auditadas.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Um novo e gigantesco esquema com paraísos fiscais, que envolve 127 líderes mundiais e artistas, incluindo a rainha Isabel II de Inglaterra, o vocalista da banda U2, Bono, e Madonna, foi ontem revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), depois de uma fuga de informação ter chegado ao jornal alemão ‘Süddeutsche Zeitung’.



As novas revelações, denominadas Paradise Papers resultam da análise de 13,4 milhões de ficheiros, que abarcam um período de 70 anos e têm origem numa fuga de informação do escritório de advogados Appleby, com sede nas Bermudas, e da empresa familiar com o mesmo nome especializada na gestão de offshores, sedeada em Singapura.



Segundo o jornal ‘Expresso’, que está a investigar a parte sobre Portugal no âmbito desta operação, não constam nestes documentos Presidentes ou primeiros- –ministros portugueses, mas os ficheiros incluem mais de 70 cidadãos nacionais que vivem fora do País há vários anos. Os grupos Espírito Santo e Banco Português de Negócios (BPN) foram clientes da Appleby.