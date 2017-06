Isabel II realiza Discurso da Rainha no Parlamento

Desta forma, o Discurso da Rainha, que estava inicialmente previsto acontecer na passada segunda-feira, foi adiado, de modo a dar mais tempo a Theresa May para chegar a acordo com o Partido Unionista Democrático.



Depois das eleições de 8 de junho, o Reino Unido depara-se com um parlamento suspenso, depois de Theresa May e o seu partido, os Conservadores, não obterem maioria absoluta junto dos eleitores, e dessa forma, não conseguirem formar Governo.Desta forma, o Discurso da Rainha, que estava inicialmente previsto acontecer na passada segunda-feira, foi adiado, de modo a dar mais tempo a Theresa May para chegar a acordo com o Partido Unionista Democrático.

É esta quarta-feira, pelas 11h30, que a Rainha Isabel II vai realizar o Discurso da Rainha, o momento anual que determina o começo do ano legislativo no Reino Unido.No parlamento britânico, a monarca deverá estabelecer a agenda para o próximo ano e espera-se ainda que inclua no seu discurso novas propostas de legislação relacionadas com o 'Brexit' (saída do Reino Unido da União Europeia), imigração e combate ao terrorismo.Em frente a deputados, embaixadores, juízes e altas personalidades do governo britânico, a Rainha Isabel II deverá contar ainda com a primeira-ministra Theresa May a seu lado.