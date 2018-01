Islândia proíbe diferença salarial entre homens e mulheres

País nórdico foi o primeiro do mundo a adotar medida legislativa.

15:21

O primeiro dia do ano serve para implementar novas medidas e a Islândia levou este pensamento a sério. O país nórdico tornou-se no primeiro país a legislar como ilegal a diferença salarial entre homens e mulheres, sendo que o desrespeito por esta norma tem como resultado uma coima pesada.

A medida engloba todas as empresas privadas e do governo que integrem mais de 25 funcionários, sendo que estão obrigadas a obter uma certificação oficial para conhecimento das políticas salariais em vigor nas mesmas. A lei, que entrou em vigor no primeiro dia do ano, tinha sido prevista a 8 de Março de 2017, exatamente no Dia Internacional da Mulher, com o objectivo de o assunto ficar resolvido até 2022 no máximo.

"É um mecanismo para assegurar que as mulheres e os homens são pagos de forma igualitária", referiu Dagny Osk Aradottir Pind, membro da Associação dos Direitos da Mulher da Islândia, à "Al Jazeera".

Para esta defensora dos direitos da mulher "as pessoas estão a começar a perceber que isto é um problema sistemático e que tem de ser resolvido com novos métodos." Mas se Dagny acredita que o assunto está na agenda, também entende que "é necessário fazer algo mais".

Durante os últimos 9 anos, a Islândia tem sido considerada pelo Fórum Económico Mundial como o país com menos diferença salarial entre géneros, seguida da Noruega, Finlândia, Ruanda e Suécia. Segundo os mais recentes dados da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, em 2012 Portugal ainda detinha uma diferença significativa de 16,4%.