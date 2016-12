Israel ameaça países que votaram na ONU

"Não temos dúvidas de que a administração Obama iniciou, apoiou e coordenou o texto e exigiu que fosse aprovado", disse Netanyahu. "Os amigos não levam amigos ao Conselho de Segurança [da ONU]", acrescentou o primeiro-ministro de Israel.



Israel acusou os EUA, o seu aliado mais próximo, de ter elaborado uma "engenharia da votação" e criticou o atual presidente Barack Obama."Não temos dúvidas de que a administração Obama iniciou, apoiou e coordenou o texto e exigiu que fosse aprovado", disse Netanyahu. "Os amigos não levam amigos ao Conselho de Segurança [da ONU]", acrescentou o primeiro-ministro de Israel.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, convocou esta segunda-feira o embaixador dos EUA, Dan Shapiro, e suspendeu os contactos com os 12 países que votaram a resolução do Conselho de Segurança da ONU, que exige o fim dos colonatos judaicos nos territórios ocupados da Cisjordânia e Jerusalém Oriental.A resolução foi votada na sexta-feira e aprovada graças à abstenção dos EUA. Israel prometeu retaliações contra o que chama de ato "vergonhoso" e aguarda a tomada de posse de Donald Trump como presidente dos EUA, a 20 de janeiro, para retomar o diálogo.Netanyahu, que também assume o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, chamou Shapiro um dia depois de ter convocado os embaixadores dos 12 países que votaram a favor do fim dos colonatos, nomeadamente Espanha, Rússia, França, Reino Unido, Japão, Egito, Uruguai, Angola, Ucrânia, Senegal e Nova Zelândia.