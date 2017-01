Israel aplaude muro de Trump

"O muro é necessário porque o povo quer proteção e o muro protege. Basta perguntar a Israel. Tinham um absoluto desastre atravessando para o outro lado", afirmou Donald Trump na quinta-feira, numa conversa com um apresentador do canal conservador Fox News.



O Presidente dos Estados Unidos planeia financiar a construção do muro impondo um imposto de 20 por cento sobre todos os bens provenientes daquele país.



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que apoia a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de construção de um muro na fronteira com o México."O presidente Trump está certo. Eu construí um muro ao longo da fronteira sul de Israel. Parou toda a imigração ilegal. Grande sucesso. Grande ideia", escreveu o político de forma telegráfica na rede social Twitter, adicionando as bandeiras de Israel e dos Estados Unidos.Donald Trump assinou na quarta-feira um decreto para o início da construção de um muro ao longo da fronteira entre os Estados Unidos e o México -- que tem uma extensão total de cerca de 3.000 quilómetros -- para travar a entrada de imigrantes ilegais no território norte-americano.