Israel ataca posições do exército sírio pelo segundo dia consecutivo

"Assistimos igualmente, com muita atenção, às tentativas do Irão se estabelecer-se militarmente na Síria e às suas tentativas para armar o [movimento xiita] Hezbollah com armas complexas, através da Síria e do Líbano", acrescentou.



Israel já concretizou diversos ataques aéreos na Síria desde o início da guerra civil na Síria, em 2011, referendo que visaram colunas ou depósitos de armas destinados ao Hezbollah, aliado do regime sírio.



Desde 1967 que Israel ocupa cerca de 1.200 quilómetros quadrados do planalto dos Golã e que anexou, uma decisão que nunca foi reconhecida pela comunidade internacional.



Cerca de 510 quilómetros quadrados permanecem sob controlo sírio.



A Síria e Israel permanecem tecnicamente em estado de guerra.



O exército israelita anunciou este domingo que atacou posições do regime sírio em represália contra projéteis que atingiram o planalto de Golã, no segundo incidente do género em dois dias.O exército "atingiu duas posições de artilharia e um camião de munições do exército sírio", referiu em comunicado, sublinhando que foi ordenado aos civis israelitas para se manterem afastados das zonas próximas da localidade síria de Qouneitra, onde decorrem intensos combates entre o exército governamental e grupos rebeldes.No sábado, Israel referiu que diversos projéteis provenientes de território sírio atingiram a zona dos montes Golã ocupada pelo Estado judaico desde 1967, implicando uma retaliação imediata que segundo uma ONG provocou a morte de dois soldados sírios.