Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Israel ataca posições iranianas na Síria

Ataque foi lançado após drone iraniano invadir espaço aéreo de Israel.

Por Ricardo Ramos | 10:03

Caças israelitas atacaram ontem várias posições iranianas na Síria após um drone iraniano ter invadido o espaço aéreo de Israel, numa significativa escalada de tensão na região.



O drone iraniano foi detetado pelos radares israelitas pouco depois das 04h00 (02h00 em Lisboa), ao levantar voo de uma base na Síria, e foi intercetado e abatido pouco depois por um helicóptero Apache israelita junto à cidade de Beit Shean, no Norte de Israel.



Em retaliação pela violação do seu espaço aéreo, Israel enviou oito caças F-16 para atacar posições iranianas na Síria. No regresso, um dos aviões israelitas foi atingido por um míssil disparado pelas defesas antiaéreas sírias e despenhou-se no Norte de Israel. Os dois pilotos conseguiram ejetar-se mas ficaram feridos, um deles em estado grave. Israel ordenou então uma nova vaga de ataques retaliatórios que atingiram tanto posições iranianas como instalações da defesa antiaérea síria, desconhecendo-se ainda se fizeram vítimas.



O PM israelita, Benjamin Netanyahu, garantiu que Israel quer a paz, mas continuará a defender-se contra qualquer tentativa de agressão ou violação da sua soberania, enquanto o Irão considerou "ridículas" as acusações. Já os EUA defenderam o direito de Israel à autodefesa contra qualquer agressão externa.