Israel diz que cimeira de Paris está longe das perspetivas de paz

A nota acrescenta que a cimeira de Paris, marcada pela ausência de Israel e Palestina, é uma "tentativa artificial de pessoas fora do Médio Oriente para ditarem soluções às pessoas do Médio Oriente, de que devem viver com as suas repercussões".

Israel assinalou este domingo que a cimeira de Paris sobre o Médio Oriente, que renovou o apoio a uma solução a dois estados para o conflito israelo-palestiniano, está longe das perspetivas de paz."A cimeira internacional [hoje realizada em Paris] e as resoluções da ONU não fazem mais do que afastar as perspetivas de paz, uma vez que encorajam os palestinianos a recusarem as discussões diretas com Israel", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, em comunicado."Se os estados reunidos em Paris querem verdadeiramente que [o processo de] paz avance, devem fazer pressão sobre [o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas,] para que aceite o convite de Netanyahu [primeiro-ministro israelita] para negociações diretas", sustenta o ministério.