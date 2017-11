Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Israel oferece assistência médica às vítimas do sismo no Irão e Iraque

Terramoto provocou a morte a 530 pessoas e feriu mais de 7.400.

Por Lusa | 17:37

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu ofereceu assistência médica israelita às vítimas do sismo de domingo no Irão e Iraque, que provocou a morte a 530 pessoas, pelo menos, e feriu mais de 7.400.



"Depois de visionadas as imagens desoladoras de homens, mulheres e crianças soterradas nos escombros, ordenei que se propusesse à Cruz Vermelha uma assistência médica às vítimas iraquianas e iranianas", declarou Netanyahu.



Não obstante Irão e Iraque serem considerados inimigos do Estado israelita, o primeiro-ministro expressou a proposta de ajuda durante a Conferência das federações judaicas da América do Norte, em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia.



"Afirmei já por diversas vezes que não temos qualquer conflito com o povo iraniano. O nosso conflito refere-se unicamente ao regime tirânico que transformou (os iranianos) em reféns e que ameaça destruir-nos. No entanto, o nosso sentido de humanidade é mais forte do que o seu ódio", sublinhou o chefe do Governo de Israel.



Uma porta-voz da Cruz Vermelha, Alyona Synenko, confirmou a intenção manifestada de Israel ajudar as vítimas do terramoto, mas vincou que Irão e Iraque ainda não pediram ajuda externa.



Synenko desmentiu informações da imprensa israelita de que o Comité da Cruz Vermelha rejeitou a proposta apresentada por Netanyahu, fundamentando que as autoridades iranianas recusam qualquer contacto com Israel.



"É importante sublinhar que a assistência deve sempre ser baseada em necessidades humanitárias e ser mantida fora da política", disse esta quarta-feira a porta-voz da Cruz Vermelha à agência France Presse.



Israel e Irão consideram-se mutuamente como inimigos e os responsáveis israelitas não deixam de denunciar os planos hegemónicos de Teerão, particularmente na Síria e no Líbano, países fronteiriços à nação israelita, bem como as ambições nucleares iranianas.



Muitos sobreviventes do forte sismo que atingiu no domingo sobretudo território do Irão, junto à fronteira com o Iraque, continuavam hoje à espera de ajuda, nomeadamente da distribuição de bens alimentares, de tendas e de apoio médico.



O terramoto, de magnitude 7,3 na escala de Richter, foi sentido em 14 das 31 províncias do Irão, mas o maior número de vítimas registou-se na província ocidental de Kermanshah, em especial na localidade curda de Sarpol-e-Zahab, a cerca de 50 quilómetros do epicentro.



No Iraque, o terramoto foi sentido em Bagdad e em várias províncias, tendo feito, segundo o último balanço oficial, oito mortos e mais de 336 feridos.