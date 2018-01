Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Itália contesta decisão de transferir agência do medicamento para Amesterdão

Primeiro-ministro italiano já tinha dito na televisão que tencionava contestar a escolha.

A Itália e a cidade de Milão contestaram junto dos tribunais europeus a decisão da União Europeia de instalar a Agência Europeia do Medicamento (EMA) para Amesterdão, informou o Tribunal de Justiça Europeu na rede Twitter.



A instituição indicou que o Tribunal recebeu o pedido destinado a "anular a decisão do Conselho da União Europeia de estabelecer a sede da EMA em Amesterdão na sequência do Brexit" (saída do Reino Unido da União Europeia).



O Porto foi uma das cidades candidatas à reinstalação da sede da EMA.



O primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, já tinha dito na televisão que tencionava contestar a escolha, feita através de sorteio após um escrutínio complexo com a participação de 27 ministros da UE (sem o Reino Unido), do qual resultou um empate entre duas cidades.



A EMA está atualmente em Londres, de onde sairá na sequência do Brexit.



A contestação dos italianos surge depois de declarações das autoridades holandesas, na segunda-feira, reconhecendo que o edifício que deverá albergar a EMA não estaria pronto até novembro do próximo ano.