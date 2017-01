Encontrados mais três mortos nos escombros do hotel italiano

Os corpos de dois homens e o de uma mulher foram recuperados dos escombros de um hotel em Farindola, no centro de Itália, soterrado por uma avalanche na semana passada, elevando a 12 o número de vítimas mortais.



O número de desaparecidos está fixado em 17.



Desde que na passada sexta-feira foram localizados nove sobreviventes, incluindo as quatro crianças que estavam desaparecidas, não voltou a haver sinais de vida debaixo das toneladas de neve que atingiram o hotel de luxo na passada quarta-feira, dia 18 de janeiro.





A região sofreu no início da semana passada uma queda de neve histórica, que deixou centenas de moradores de aldeias isolados, enquanto uma série de sismos fortes reavivou o trauma dos terramotos mais poderosos de agosto e outubro passados e levou à tragédia no hotel.As buscas por possíveis sobreviventes continuaram sem descanso com a participação de cerca de 150 efetivos, entre militares, bombeiros, polícias e trabalhadores da Cruz Vermelha que trabalham por turnos.Segundo uma primeira reconstrução, 120.000 toneladas de neve, rochas, e outros detritos atingiram o hotel à velocidade de 100 quilómetros por hora