Ivanka ocupa lugar do pai na cimeira do G20

Filha do presidente norte-americano substitui Trump em duas sessões da cimeira.

Por Marco Fonseca Pereira e Paulo João Santos | 09.07.17

A filha do presidente dos EUA, Ivanka Trump, foi ontem alvo de críticas por ter ocupado, em duas ocasiões, o lugar do pai nas sessões da cimeira do G20, em Hamburgo, Alemanha, marcada pelo compromisso dos líderes mundiais de cumprir o Acordo de Paris, mesmo sem o apoio dos EUA.Ivanka, assessora de Donald Trump na Casa Branca, sentou-se na cadeira do pai na mesa principal da cimeira, enquanto este participava numa reunião bilateral com o presidente da Indonésia, Joko Widodo.A situação, sem precedentes, gerou críticas, já que, na ausência do presidente, o lugar costuma ser ocupado por outros altos cargos. Há quem questione as credenciais de Ivanka e o que faz entre os líderes mundiais a "dona de uma marca de roupa".Entretanto, 19 dos países do G20 reforçaram o compromisso de cumprir o Acordo de Paris sobre o clima, que consideram "irreversível", mesmo sem a participação dos EUA."Nós tomámos nota da decisão dos EUA de sair do Acordo de Paris", lê-se num comunicado conjunto. O documento faz referência a uma concessão dos EUA, que "prometem trabalhar com os outros países para ajudá-los a ter acesso e a usar combustíveis fósseis de forma mais limpa e eficiente".Donald Trump anunciou também ontem que espera fechar "rapidamente" um acordo comercial com o Reino Unido, depois de uma reunião bilateral com a primeira-ministra britânica, Theresa May.