Ivanka Trump assegura que se mantém "fora das questões políticas"

"Dou-lhe a minha opinião aberta e sincera. Às vezes estamos de acordo, às vezes não estamos", acrescentou.Quanto à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, compromisso internacional na luta contra as alterações climáticas, é conhecida a posição de Ivanka Trump de desacordo à decisão do Presidente Donald Trump em abandonar aquele tratado, mas reconhece que nem sempre são possiveis posições coincidentes, seja na relação entre pai e filha, seja no contexto de um Governo.Sobre a atual situação política nos Estados Unidos, a filha de Donald Trump disse acreditar que falta, além de outros aspetos, o diálogo.

Ivanka Trump, filha do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse esta segunda-feira ao canal de televisão norte-americano Fox que se mantém "fora das questões políticas" apesar do cargo de assessora presidencial igual ao do seu marido, Jared Kushner."Tento estar fora das questões políticas (...) Não sou uma erudita em política", disse Ivanka Trump.Ivanka, que não recebe salário pela assessoria, tam como o seu marido, sublinhou que se sente "abençoada" em fazer parte da equipa da Casa Branca e acrescentou que nem sempre a sua opinião coincide com a do Presidente norte-americano.