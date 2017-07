Ivanka Trump sentou-se duas vezes no lugar do pai na cimeira do G20

Donald Trump mostrou-se orgulhoso da filha.

08.07.17

A filha do Presidente norte-americano, Ivanka Trump, ocupou este sábado, por duas vezes, o lugar do pai nas sessões da Cimeira do G20 em Hamburgo, no norte da Alemanha, segundo imagens e testemunhos recolhidos pela imprensa germânica.Ivanka Trump, que é assessora na Casa Branca, sentou-se temporariamente na cadeira reservada ao pai, Presidente dos Estados Unidos, na mesa principal da Cimeira do Grupo das 20 maiores economias mundiais (G20), enquanto Donald Trump participava numa das reuniões bilaterais previstas.É habitual nestas cimeiras que um alto cargo ocupe provisoriamente o lugar de um Chefe de Estado ou de Governo, quando este não está presente, para não deixar vago o assento.O curioso desta situação é ter sido a própria filha do Presidente norte-americano, que todavia não usou da palavra, segundo os meios de comunicação social alemães, noticiou a agência noticiosa Efe.Antes destas sessões plenárias do G20, Ivanka Trumpo participou num fórum que visa impulsionar um fundo que facilite o empreendedorismo feminino nas economias em desenvolvimento, uma iniciativa incentivada pela chanceler alemã, Angela Merkel.Donald Trump participou brevemente neste encontro e mostrou-se "muito orgulhoso" do trabalho feito pela filha, assegurando que está ali "desde o primeiro dia", porque é um "campeã"."Se não fosse minha filha seria muito mais fácil para ela. Pode ser que ter-me como pai é a única coisa má que tem", ironizou Donald Trump, entre sorrisos dos presentes.