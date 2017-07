Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

IX Bienal de Jovens Criadores da CPLP vai ser em Angola

Decisão foi tomada este domingo pela Comunidade.

A IX Bienal de Jovens Criadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a realizar em 2019, vai ser em Angola, decidiu este domingo a Conferência de Ministros da Juventude e Desporto daquela comunidade.



Em declarações à Lusa, no final do encontro, que teve lugar em Caminha, e que reuniu os ministros com as pastas da Juventude e do Desporto da CPLP, presidido pelo ministro português, Tiago Brandão Rodrigues, explicou que a Conferência decidiu ainda a "reconfirmação" da organização da XI edição do Jogos Desportivos da CPLP por São Tomé e Príncipe, em 2018, e a criação de uma Comissão Técnica de Acompanhamento dos Jogos Desportivos da comunidade.



Os ministros da Juventude e Desportos dos países lusófonos aprovaram também uma "atualização do sistema de quotas" da Conferência, que permitirá ao organismo uma atividade mais "robusta e perene".



"A IX Bienal de Jovens Criadores da CPLP vai ter lugar na República de Angola, ficando desde já o agradecimento pela disponibilidade demonstrada e assinalamos com agrado o entusiasmo com que abraçou este compromisso", anunciou o ministro português.



Segundo explicou Tiago Brandão Rodrigues, "a decisão de realizar os próximos jogos da CPLP em S. Tomé e Príncipe já tinha sido tomada, hoje foi reconfirmada e foi ainda decidido formar uma comissão de acompanhamento dos trabalhos".



Aquela nova estrutura, explanou o ministro, "será uma espécie de triunvirato constituída pelo país organizador dos jogos anteriores, pelo país organizador e pelo país seguinte a organizar o evento", pelo que a primeira comissão irá ser composta pelo Brasil, S. Tomé e Príncipe e por Timor-Leste.



Da Conferência dos Ministros da Juventude e Desporto da CPLP saiu ainda a decisão de atualizar o sistema de quotas com que cada país contribui.



"É de louvar a coragem determinante ao ousar investir mais recursos dos Estados Membros nesta conferência. Assim, todos juntos, podemos assumir atividades âncora mais ampliadas e cada vez mais notórias", afirmou o governante português.



A CPLP é composta por Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.