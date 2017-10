Já há um resort de férias só para pessoas obesas

Novo reality show pretende desafiar a perceção dos participantes sobre o seus corpos.

16:39

Um resort de férias construído especialmente para pessoas com excesso de peso é o mote para o novo reality show da televisão inglesa, que estreou no ITV. ‘The 18-30 Stone Holiday’, nome do programa, é uma ideia original de James King, que surgiu em 2003, depois de ter visto uma pessoa obesa partir e cair de uma cadeira de praia e ter de a pagar.

O hotel situa-se em Eleuthera, Bahamas, e tem tudo feito à medida dos oito residentes. Portas mais largas, cadeiras mais resistentes e camas reforçadas estão à disposição daqueles que tiram férias para enfrentar os problemas do excesso de peso.

O casal Adam e Ami Flahery participa no reality show. A mulher admite que foi a primeira vez na vida que se sentiu confiante, segundo conta ao The Sun.

Adam afirma que o resort é um lugar onde se pode ir e "

ter boas férias sem nenhum julgamento".

O novo programa não pretende ser só diversão e jogos. James King quer que sejam oferecidas atividades e terapias que desafiem a perceção dos hóspedes sobre os seus corpos.