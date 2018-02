Jacob Zuma tem 48 horas para se demitir da Presidência da África do Sul

Notícia está a ser avançada pela televisão pública.

21:59

O partido ANC (Congresso Nacional Africano) deu ao presidente sul-africano Jacob Zuma 48 horas para se demitir do cargo de Chefe de Estado.

A notícia está a ser avançada pelo canal de televisão público de África do Sul. De acordo com a mesma plataforma, a decisão foi tomada esta segunda-feira depois de uma reunião, que durou oito horas, onde estiveram presentes 112 membros do comité nacional executivo do ANC, partido do próprio presidente.

Tal resolução surge como consequência das sucessivas acusações de corrupção e críticas dentro do ANC.