Jammeh abandona o poder na Gâmbia ao fim de 22 anos

O ex-presidente e candidato derrotado das eleições na Gâmbia, Yahya Jammeh, anunciou hoje na televisão estatal que vai ceder o poder, após negociações até à última hora com mediadores e sob a ameaça de uma intervenção militar regional.



"Decidi hoje, em consciência, deixar a liderança desta grande nação", afirmou Jammeh, numa breve declaração ao país, transmitida pela televisão do Estado, manifestando a sua "infinita gratidão" para com o povo.



Yahya Jammeh garantiu que a decisão -- após semanas de impasse -- foi apenas sua, apesar da imensa pressão exercida por parte de líderes regionais para ceder o poder a Adama Barrow, que venceu as eleições presidenciais de 01 de dezembro.





"A minha decisão de hoje não foi impulsionada por outra coisa que não o interesse supremo do povo gambiano e do nosso querido país", sublinhou Jammeh."Numa altura em que assistimos a problemas e medos em outras partes de África e do mundo, a paz e a segurança da Gâmbia é a nossa herança coletiva que devemos zelosamente proteger e defender", realçou.Jammeh, que esteve 22 anos no poder, a que acedeu através de um golpe de Estado, propôs-se a abandonar a presidência do país logo após a vitória eleitoral do adversário, Adama Barrow, mas depois mudou de ideias.Inicialmente, aceitou a derrota no escrutínio de 01 de dezembro e felicitou publicamente o vencedor, Adama Barrow, candidato da oposição coligada, mas depois viria a ordenar ao exército que invadisse a sede da comissão eleitoral e contestando os resultados eleitorais junto do Supremo Tribunal.O chefe das Forças Armadas gambianas jurou, contudo, lealdade ao novo chefe de Estado e declarou que os militares gambianos não tinham intenção de entrar em conflitos.Os líderes da Guiné-Conacri e da Mauritânia chegaram na sexta-feira de manhã à Gâmbia para persuadir Jammeh a ceder o poder no país da África Ocidental, enquanto uma força militar regional aguardava já ordens para entrar na capital e obrigá-lo a abandonar o gabinete.Barrow, eleito Presidente em dezembro, prestou juramento na quinta-feira e o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade a intervenção da força militar regional.A cerimónia de posse realizou-se na embaixada gambiana no vizinho Senegal, para garantir a segurança do novo chefe de Estado.Yahya Jammeh chegou ao poder através de um golpe de Estado em 1994 e é acusado de graves violações dos direitos humanos, entre as quais detenções arbitrárias, tortura e assassínio de opositores no pequeno país de 1,9 milhões de habitantes.